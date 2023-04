Termomeccanica Pompe pronta a nuove assunzioni

Sta procedendo come previsto l’integrazione di Termomeccanica Pompe in Trillium Flow Technologies. La storica fabbrica spezzina, acquistata dal gigante americano nell’aprile 2022, sta beneficiando dell’ombrello protettivo di un player mondiale come Trillium (oltre 600 milioni di dollari di fatturato) per penetrare nuovi mercati e sviluppare maggiori competenze. La globalizzazione offre grandi opportunità ma per coglierle appieno serve agire su una scala dimensionale altrettanto importante in termini di investimenti. Un’azienda come Termomeccanica, così come la lombarda Gabbioneta, avevano entrambe molte potenzialità che però faticavano ad emergere. "Erano troppo piccole – spiega l’ad di Trillium David Paradis – per essere realmente incisive sul mercato. Una volta acquistate, il nostro obiettivo è stato quello di integrarle per valorizzare quanto di meglio avevano". Dalla fusione delle due realtà italiane è nata Trillium Pumps Italy, che oggi conta circa 620 dipendenti. Un’integrazione orizzontale e verticale, dove da due macchine se ne è assemblata una nuova, cercando di selezionare da ognuna le migliori componenti. Così il sistema informatico è ora per tutti quello di Nova Milanese mentre Spezia ha fatto scuola per il servizio aftermarket, all’interno di un’operazione che ha l’obiettivo di creare un’unica squadra, con organizzazione e cultura industriale comuni.

Essere integrati in un’orizzonte globale spalanca le porte degli Stati Uniti e dell’America Latina, ma anche del Sud Est asiatico. "Sono mercati in cui siamo in crescita, perché le pompe e le valvole di alta qualità che produciamo possono essere impiegate in tantissimi settori, dal trattamento acque alla produzione di energia sino all’estrazione mineraria". Il Ceo di Trillium ha anche annunciato che presto Termomeccanica - la domanda è stata depositata ieri - ritornerà fra gli associati di Confindustria. "Spezia - ha spiegato l’amministratore delegato prima di ripartire immediatamente per Malpensa e prendere il volo che lo avrebbe riportato a Houston - è un sito su cui puntiamo molto e su cui continueremo ad investire. E’ in corso un rinnovamento dell’organico aziendale ed è prevista una crescita. Ci saranno delle possibilità di assunzione anche per i giovani spezzini".

Vimal Carlo Gabbiani