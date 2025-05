Terminal del Golfo, ora si parte. Siglato l’atto di sottomissione. Via ai lavori per l’ampliamento

Ieri è stata impressa un’ulteriore accelerazione alla procedura che consentirà al gruppo Tarros di avviare i lavori di ampliamento del Terminal del Golfo. È stato infatti firmato dal commissario straordinario dell’Adsp, Federica Montaresi e dal presidente e ad del gruppo, Alberto Musso, l’atto di sottomissione che consentirà alla società l’immediata occupazione dello specchio acqueo antistante lo spazio già in concessione, della superficie complessiva di 4.352 metri quadrati, a decorrere dal primo giugno, in modo da consentire la realizzazione del molo previsto nella prima fase dei lavori. L’atto sottoscritto è propedeutico alla successiva stipula di atto formale e è finalizzato a consentire l’immediata occupazione di beni demaniali, diretta alla realizzazione della prima fase dei lavori sopra indicati. "Viviamo un altro momento importante per il futuro del porto della Spezia nella realizzazione del suo piano regolatore portuale. La sinergia tra pubblico e privato, che abbiamo posto alla base di ogni nostra azione, anche in questo caso, ha dato i risultati attesi. Attraverso un dialogo costante e costruttivo tra Adsp e Terminal del Golfo, nell’ambito anche del tavolo tecnico permanente che abbiamo istituito, siamo riusciti, insieme, a costruire una progettualità condivisa e un procedimento amministrativo complesso che permetterà al gruppo Tarros di poter avviare le attività necessarie per la realizzazione dei lavori di ampliamento del terminal, che contribuirà a incrementare i volumi del porto spezzino", ha dichiarato il commissario Montaresi.

"La firma dell’atto di sottomissione rappresenta un momento di grande soddisfazione e un passaggio cruciale per la nostra azienda. È il compimento di un percorso lungo e complesso, che finalmente si concretizza grazie al lavoro congiunto di molte persone. Soprattutto, questo atto segna l’inizio effettivo dei lavori di ampliamento del nostro terminal: un progetto che porterà benefici tangibili, sviluppo e nuove opportunità non solo per noi, ma per l’intera comunità portuale e territoriale del sistema spezzino. Desidero esprimere un sincero ringraziamento al commissario straordinario Montaresi, e a tutto il team che ha collaborato con dedizione e competenza, rendendo possibile questo traguardo", ha detto Alberto Musso.