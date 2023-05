Tentano di rubare in un ristorante Due giovani presi dai carabinieri

A Bonassola, i carabinieri di Levanto hanno arrestato due giovani nordafricani per tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale. Un abitante aveva notato i due discutere in strada dinanzi alla saracinesca di un noto ristorante sul lungomare. Sul posto è intervenuta una pattuglia impegnata in servizio di controllo notturno del territorio, che ha sorpreso i due intenti a scassinare gli infissi del locale con una leva metallica. Vistisi alle corde, i due hanno reagito aggredendo i carabinieri con calci e strattoni e brandendo una bottiglia rotta. Hanno cercato dispostarsi verso la spiaggia per fuggire, ma sono stati circondati.