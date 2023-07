Tenta la truffa in un market Identificato

Lo scorso 5 luglio, alcuni operatori della locale Squadra Mobile, recatisi presso un supermercato del centro per estrapolare immagini riferite a un pregresso evento, terminata l’attività notavano un uomo straniero dirigersi direttamente alle casse del supermercato, per chiedere il cambio di una mazzetta di banconote tutte da cinque euro che teneva in mano. Gli agenti, senza farsi notare, si recavano all’uscita del supermercato per poi procedere all’identificazione del predetto soggetto. L’uomo, una volta recatosi all’ascita, riferiva di essere un commerciante di fiori e di essere entrato nel supermercato per farsi cambiare delle banconote che spontaneamente mostrava agli operatori di Polizia. A suo carico risultavano diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio ed un rintraccio per una denuncia per truffa commessa con la tattica di richiesta cambio banconote. Sentito, il cassiere del supermercato, lo stesso riferiva che nel corso della mattina un individuo straniero, si era presentato alla cassa con delle banconote da cinque euro, chiedendo che queste fossero cambiate con altre di taglio più grande. Mentre il cassiere contava le banconote, notava però che l’uomo parlava continuamente, toccando e spostando le stesse nel probabile tentativo di confonderlo. Visionate le telecamere e accertato che si trattasse del predetto straniero, gli agenti lo conducevano in Questura per la completa identificazione e le attività di rito, a seguito dei quali emergeva che il soggetto aveva a suo carico numerosi precedenti penali commessi con il medesimo modus operandi. L’uomo, a seguito della denuncia del cassiere, veniva denunciato per tentata truffa e gli

operatori procedevano al sequestro delle banconote utilizzate.