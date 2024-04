Ten Minute Show al Shake Club: l'ultimo appuntamento della stagione con un ricco programma di artisti e divertimento

Nuovo mese e nuovo Ten Minute Show allo Shake Club di via Valdilocchi, l’ultimo della stagione. Torna l’appuntamento condotto dal duo frizzante formato dall’inossidabile ’Carogna’, al secolo Michele Angelotti, e Andrea Siviglia, che guideranno gli spettatori in una serata fatta di note, risate, e lotteria. Questa la nuova carrellata di artisti che si alterneranno sul palco del circolo Arci a partire dalle 22 circa: Adelaide, Alexander Rocciasana, Cosmic Queers, Drastic Over, Hollywood Groupies, Mingo & Lucio, Shiva Bakta, Leftorium, Tito, Chance 615. E non finisce qui, perché dopo la carrellata di mini-live, sarà la volta del dj set dei Disco 2000, per ballare sui ritmi del brit pop e non solo. In apertura, possibilità di cenare presso il locale su prenotazione tramite Instagram. E sabato, nuova serata con il dj set di Komakino (punk, rock, dark, 80s). Ingresso riservato ai possessori di tessera Arci.