Tempi più veloci per il passaporto. Un nuovo sistema di prenotazione

Richiedere, o rinnovare, il passaporto, non necessiterà più tempi lunghi. Da ieri la questura della Spezia ha attivato sul sito https://passaportonline.poliziadistato.it la procedura per il rilascio del passaporto con nuove modalità. Occorre essere forniti di Spid o Cie per accedere al servizio, ma sarà possibile prenotare fino a 4 appuntamenti con un solo Spid. Ci sono gli appuntamenti ordinari dal lunedì al venerdì dalle 9 alle ore 12 ed anche il lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 14 alle 16. Gli appuntamenti in urgenza solo per comprovate e documentate necessità: studio, lavoro, salute e turismo, che dovranno essere consegnate allo sportello unitamente al modulo di richiesta del passaporto. Appuntamenti a vista nel caso fossero esauriti quelli in urgenza. In questo caso, il cittadino dovrà recarsi di persona allo sportello passaporti portando la documentazione comprovante l’urgenza (oltre al modulo) ed avrà una corsia preferenziale tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 12.

"Abbiamo voluto dare una svolta – ha detto il questore Lilia Fredella – nel 2023 abbiamo consegnato oltre 12mila passaporti già con tempi ragionevoli: entro i 15 giorni, ma contiamo di riuscire a più che dimezzarli. Per far capire quanto sia aumentato il lavoro, basti dire che nel 2019, periodo pre Covid, erano stati 6900, quasi la metà. L’aumento è dovuto anche alla Brexit, un femomeno europeo".

"Con l’agenda delle priorità – spiega Agostino Gallo dirigente della divisione amministrativa dalla quale dipende l’ufficio passaporti – sono aumentate le possibilità di appuntamento. Per esempio, chi cerca un posto oggi, lo trova già per il 18 marzo. Ricordo che i motivi urgenti sono studio, lavoro, salute e turismo. Se qualcuno deve partire per un viaggio e non si è accorto che il passaporto è scaduto, deve portare la prenotazione. Per i motivi di salute invece basta un certificato del medico. Nel solo mese di marzo, a livello nazionale, verranno rilasciati 300mila passaporti e il numero totale dei 2milioni e 750mila del 2023 è destinato a crescere".

Massimo Benedetti