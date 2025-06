Claudio Barontini celebrato a Pisa

Il fotografo livornese Claudio Barontini, ormai spezzino d’adozione visto che vive nella nostra città da diversi decenni, ha ricevuto il ‘Premio fotografia nel mondo’, nell’ambito del Premio Cultura e Arti Performative per il 2025. La cerimonia si è svolta nel bellissimo Teatro Verdi di Pisa, in un evento che ha messo in luce il talento e la creatività di artisti provenienti da diverse discipline. Barontini, conosciuto per i suoi scatti in bianco e nero alle celebrità internazionali , ha ricevuto il riconoscimento dal sindaco di Pisa, Michele Conti. Barontini, sul palco, ha condiviso alcuni racconti tratti dal suo recente libro ‘Ritratti & aneddoti’, presentato di recente alla Fondazione Carispezia. Ha inoltre rivelato i suoi prossimi progetti, tra cui la mostra ‘open air’ sul lungomare di Lerici, che sarà aperta al pubblico dal 3 luglio fino al 15 ottobre. L’evento, organizzato da Patrizia Gaddi, direttrice di Asd GaddiDanza, è stato condotto da Marco Leonetti di Radio Incontro. Oltre a Barontini, sono stati premiati Nicoletta Pizzariello, premio alla carriera artistica coreutica, Vinicio Colella, per il suo contributo alla musica a livello internazionale, e Alessandra Lenci, premiata per le sue straordinarie performance di danza. m. magi