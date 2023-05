Tecnici informatici con Asl Bando pubblico per 2 posti

L’Asl5 ha emesso un bando per la copertura di due posti di tecnici informatici. Per partecipare bisogna possedere una laurea specifica, anche triennale, nelle classi di informatica, ingegneria informatica, scienze dell’informazione, tecniche e metodi per la società dell’informazione, sicurezza informatica, tecniche e metodi per la società dell’informazione, ingegneria informatica. La domanda deve essere presentata sul portale https:asl5liguria.iscrizioneconcorsi.it entro l’8 giugno. Info: dal lunedì al venerdì 10-12 Ufficio selezione del personale Asl via Fazio 30 Spezia tel 0187 534742. Le prove d’esame potranno riguardare temi come tecniche e strumenti di gestione Progetti IT, principi di architetture di rete, sicurezza informatica e protezione dei dati. Standard di informatica medica, conoscenza dei processi sanitari e delle problematiche di informatizzazione in ambito sanitario.