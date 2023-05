Teatro, ultimo atto Cala il sipario sul festival protagonista al Dialma

Cala oggi il sipario su ‘Tutta la vita - festival di teatro per vecchi del futuro’ a cura di Alice Sinigaglia. Al Dialma si inizia alle 11 con la presentazione di ‘Play The Critic!’, giornalino cartaceo, esito dei laboratori di critica teatrale con gli studenti delle scuole superiori di La Spezia e Sarzana, curato da Stratagemmi Prospettive Teatrali.

Si continua alle 18 con ‘Il mio corpo è come un monte’ del Collettivo Effe Giulia Odetto, con Daniele Giacometti e Lidia Luciani, aiuto regia e drammaturgia Antonio Careddu. Si tratta di un lavoro di accostamento fisico e visivo per contemplare la possibilità di un desiderio razionalmente irrealizzabile: voler essere una montagna.

Debutta alle 19.15 ‘Io. Tu. Io e te. Tu ed io. Noi. Loro. Noi e Loro’, coreografia e interpretazione di Alessandra e Roberta Indolfi, musica di Undular - Caterina Barbieri, drammaturgia di Diego Pleuteri, una danza di corpi che cadono per cercare di stare al mondo. "Siamo state la stessa persona – spiegano le Indolfi – , siamo state la stessa carne, siamo state lo stesso respiro, e poi qualcosa ha deciso che quell’uno non bastava, che da quell’uno dovesse nascere un’altra vita. Siamo figlie e madre l’una dell’altra. Siamo state generate dalla nostra stessa carne. Siamo nate due volte".

Conclusione del festival alle 21.15, affidato a ‘Opera Didascalica’ testo e regia Alessandro Paschitto, con Raimonda Maraviglia, Alessandro Paschitto e Francesco Roccasecca. In scena uno spazio vuoto, disallestito, nudo. Le luci di sala sono accese. Le casse sono spente, nessuna amplificazione. Chi è in scena non sembra neppure essersi cambiato. Dov’è lo spettacolo? Non riesce a cominciare. In ‘Opera Didascalica’ l’incapacità di rappresentare si fa specchio di un’altra, più destabilizzante, incapacità: quella di vivere.

Abbonamento giornaliero a 20 euro (con riduzioni Under 30 a 12 euro e con convenzione Scarti a 15 euro), per i biglietti degli spettacoli singoli 12 euro (ridotti a 5 e 10 euro). Info e biglietti al Dialma di Fossitermi, al 333 2489192 (anche via Whatsapp) e via mail a [email protected]

Marco Magi