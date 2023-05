Teatro e musica alla Skaletta Si parte da ’HanselGretel’ poi ’Giromini e i Professori’

Teatro e musica questa sera alla Skaletta Rock Club, dove a partire dalle 21.30 si esibiranno Jonathan e Valentina Lazzini, che porteranno in scena ’HanselGretel’, tratto dalla celebre opera dei fratelli Grimm. In questa versione Jonathan e Valentina Lazzini cercano di dare voce al ’sotto bosco’ di un classico, trovandone anche una possibile diversa conclusione. A seguire, il live di Giromini e i Professori, band punk rock cantautorale nata nel 2022 per promuovere l’album Manifesto post pop di Davide Giromini. Davide Giromini voce, chitarra e sinth, Siimone ’Modulum’ Cisarni basso e voce, Andrea Pedrazzi batteria voce e Jonathan Lazzini resterà sul palco come voce recitante.