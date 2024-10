Teatro Civico, il rosso che ci piace. Conto alla rovescia per l’apertura

La Spezia, 3 ottobre 2024 – L’ultima news è che, sotto al Teatro Civico, su corso Cavour – dove vi è stato per anni un grande negozio di biancheria – verrà realizzato «un nuovo ufficio del teatro e del turismo, che avrà peculiarità storiche, sebbene con caratteristiche di modernità importanti», spiega il sindaco Pierluigi Peracchini. Intanto il Teatro Civico, ha svelato ufficialmente ieri – dopo le nostre speciali anticipazioni del 10 settembre con tanto di sopralluogo, in compagnia del primo cittadino e del direttore artistico Alessandro Maggi – la sua nuova veste. “Grazie a chi ha permesso tutto questo – esordisce Peracchini – non è banale quanto stiamo facendo. Spero che gli spezzini saranno orgogliosi”.

La presentazione alla città, dopo i lavori di restyling, con un programma di tre eventi previsti da domenica 3 a giovedì 7 novembre. Il primo lotto di lavori, concluso lo scorso anno, ha riguardato l’efficientamento energetico dell’intero edificio, con l’intervento sull’involucro edilizio e la sostituzione degli infissi in legno, ottenendo così un risparmio energetico e un miglioramento estetico. Il secondo lotto di lavori in corso, riguarda invece la sostituzione delle poltrone (in questo momento mancano soltanto qualche decina di sedute da agganciare agli schienali), il restyling dell’allestimento interno con nuovi tendaggi e un bancone per la regia posizionato alla fine della platea. Dal punto di vista estetico le nuove poltrone sono del tipo in tessuto imbottito ma con le fiancate in legno, finitura rovere, in accordo con i legni già presenti nel teatro (porte di accesso). Il poggiabraccio è in tessuto imbottito sfilabile per facilitarne l’eventuale manutenzione. Gli spazi riservati alle persone con ridotta capacità motoria rimangono inalterati e garantiscono di poter collocare quattro carrozzine. Il nuovo posizionamento ha consentito di migliorare lo spazio tra una fila e l’altra migliorando notevolmente il comfort per gli spettatori. Inoltre sono stati rimossi i tendaggi presenti in sala, alle finestre dei corridoi di accesso ai palchi e a quelle sul palcoscenico. Sono state sostituite le imbottiture delle sedie Thonet dei palchi, che hanno subito anche un trattamento antitarlo. Inoltre, tutti gli elementi in alluminio dei parapetti esistenti sono stati ripristinati e integrati dove necessario.

Infine, anche il soffitto dell’atrio e quello delle due gallerie, sono stati ripristinati e ritinteggiati. «I lavori di restyling dell’interno del Teatro Civico sono in conclusione e noi siamo già pronti per riaccogliere il pubblico con un programma di inaugurazione di alto livello per tutte le età, che anticipano l’inizio della stagione teatrale – prosegue il sindaco –. Un luogo storico, che presto sarà riconosciuto ufficialmente come Monumento nazionale, e per il quale in questi anni abbiamo portato avanti una riqualificazione senza precedenti, che donerà al teatro un aspetto unico, accattivante, degno del ruolo centrale che ricopre nella nostra città».

Il Teatro Civico è un simbolo della Spezia. «Lo stiamo valorizzando con questo intervento e portando ogni anno un cartellone di spettacoli che, ogni stagione, stupisce e sorprende sempre di più, e si unisce al grande progetto di investimenti nel settore della cultura che comprende tutte le strutture, come il Camec, che sarà inaugurato sabato, il Museo Lia, con il rifacimento della facciata e mostre internazionali, la Mediateca, oggetto di un recente restyling e molti altre». I lavori sono stati realizzati da un raggruppamento di imprese formate da Ares Line, Decima, Cmci società consortile e Cemip, per un investimento complessivo di 779.572,64 euro, finanziati dal Fondo strategico regionale della Regione Liguria.