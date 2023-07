Teatro Astoria per tutti i gusti Grandi nomi nella stagione di prosa e spettacoli per bambini e famiglie

I classici rivisitati protagonisti della stagione di prosa del Teatro Astoria di Lerici. È stato svelato ieri il cartellone 2024: a partire dal 4 gennaio, ecco sei appuntamenti con i grandi classici della tradizione teatrale all’insegna della rivisitazione in chiave moderna. Ad aprire la stagione, il 4 gennaio, sarà lo spettacolo ‘Cetra una volta’: la musica, le canzoni, le parodie memorabili dell’indimenticabile Quartetto Cetra verranno riproposti da tre interpreti eccezionali, Stefano Fresi, Toni Fornari ed Emanuela Fresi. Il 19 Gennaio in scena ‘L’Avaro’: lo straordinario talento comico di Ugo Dighero al servizio di opera intramontabile, in cui sentimenti e soldi confliggono in due visioni economiche e culturali quali consumismo e conservatorismo. Il terzo appuntamento è dedicato a William Shakespeare con ‘Sogno di una notte di mezza estate’, mentre saranno due gli appuntamenti previsti per il mese di Marzo: il 12 in scena ‘Il Calamaro Gigante’ con Angela Finocchiaro e Bruno Stori, dal romanzo di Fabio Genovesi; il 26 Marzo sarà invece la volta di ‘Maria Brasca’, spettacolo di Giovanni Testori con Marina Rocco, che porta in scena uno dei personaggi più riusciti di Testori.

Il 9 aprile l’ultimo spettacolo, ‘Memorie di Ivan Karamazov’, un percorso all’interno dell’ultimo e forse più grande romanzo di Fjodor Dostoevskij, che Umberto Orsini affronta per la terza volta nella sua carriera d’attore come una vera e propria linea guida. Nel cartellone dell’Astoria anche le rassegne dedicate ai più piccoli e alle famiglie. Per ‘Infanzia a teatro’ saranno tre gli spettacoli in calendario: ‘I Bestiolini’, ‘Celestino e la luna’ e ‘Q come scuola’. Per la rassegna ‘Tutti a Teatro’, l’appuntamento pensato per le famiglie, lo spettacolo ‘Caro Lupo’. Confermata anche la rassegna ‘Lerici in Palcoscenico’, dedicata alle compagnie di danza e teatro del territorio, e lo spettacolo di Natale, oltre al tradizionale Concerto di Capodanno. "Anche per questa stagione abbiamo selezionato spettacoli di grande spessore. Da metà ottobre partirà la campagna abbonamenti e successivamente la vendita dei biglietti per questa stagione all’insegna dei grandi classici del teatro mondiale, ma anche della modernità" commenta Lisa Saisi, consigliere delegato alla cultura del comune di Lerici.