Taser in dotazione alla polizia locale. Aumenta l’equipaggiamento di armi

Due nuovi taser T7 fanno parte da ieri dell’equipaggiamento di armi proprie in dotazione alla polizia locale, in aggiunta alla pistola ed ai presidi difensivi già in dotazione. Per l’impiego dei dispositivi (di ultima generazione) sono stati selezionati nel comando i dieci operatori che hanno frequentato un corso teorico-pratico articolato tenuto da personale della multinazionale statunitense che ha fornito i taser, coadiuvato da istruttori della polizia di Stato di Spezia e personale del 118. Quattro vice commissari hanno conseguito il titolo abilitativo di istruttori per i sei agenti che completano il nucleo. Due di loro, a rotazione, saranno dotati dei taser T7 durante il servizio quotidiano sul territorio, soprattutto nel pattugliamento di zone che presentano maggiori profili di criticità in ottica di malamovida in centro storico, spaccio e consumo di sostanze stupefacenti e microcriminalità.