Tarros si consolida sul mercato. Ricci nuovo managing director

Danilo Ricci è il nuovo ’managing director’ di Tarros Line. Ricci, che ha accompagnato lo sviluppo dell’azienda durante le fasi strategiche di espansione nel Mediterraneo, nel corso della sua carriera ha ricoperto diversi incarichi in Italia e all’estero, contribuendo alla creazione di strutture operative e commerciali del gruppo. Con questa nomina, Tarros rafforza ulteriormente il proprio posizionamento nel mercato mediterraneo e internazionale, puntando su una guida esperta, solida e profondamente radicata nei valori aziendali. "Accolgo questo nuovo incarico con grande orgoglio e senso di responsabilità – commenta Ricci –. Conosco profondamente la cultura e la visione di Tarros e continuerò a lavorare con impegno per affrontare le sfide future, rafforzare le sinergie internazionali e cogliere nuove opportunità di crescita per Tarros Line". Per Alberto Musso, presidente e ad del "la conoscenza dei mercati, l’esperienza acquisita all’interno dell’azienda e la grande professionalità maturata nel corso degli anni rendono Danilo Ricci la figura ideale per guidare Tarros Line verso nuovi sviluppi".

Fondato nel 1828, il gruppo Tarros è oggi presente con i suoi uffici in tutto il Mediterraneo offrendo un servizio su misura nel trasporto “Door to door” e coordinando un network logistico integrato (terminal – navi – treni - camion – servizi doganali). Ogni giorno, grazie al lavoro dei suoi 680 dipendenti, collega le diverse sponde del Mediterraneo, 16 paesi, 31 porti e oltre 500 milioni di abitanti basando il proprio sviluppo sull’innovazione, la passione e il rispetto del territorio in cui operano le sue società.