Il Comune assegna tre benemerenze

Il Comune di Lerici conferisce tre benemerenze per premiare coloro che, con opere concrete nei campi delle scienze, della cultura, delle arti del lavoro e dello sport, della beneficenza e del volontariato, abbiano in qualsiasi modo giovato e reso onore a Lerici. La deliberazione della commissione dei capigruppo consiliari, è di pochi giorni fa. Il primo insignito sarà dunque Sandro Fascinelli ideatore, autore e direttore del periodico mensile “Lerici in” che da decenni rappresenta un’utile guida per la comunità nel diffondere informazioni importanti sulla storia, la cultura, le tradizioni ma anche semplicemente sulle curiosità e la vita di tutti i giorni. Sarà premiato anche Paolo Ghigliazza per l’importante ruolo svolto nello sviluppo del tessuto economico e commerciale del territorio, quale imprenditore che con intuito e spirito di modernità ha innovato l’immagine della ’farmacia di paese’ che rappresenta ora un centro di servizi per la comunità. E poi l’associazione La Serra Artidea, fondata circa tre anni fa e già divenuta fulcro vitale della, comunità del borgo collinare della Serra. Grazie all’impegno costante, alla passione dei suoi oltre cento associati e alla straordinaria capacità di coinvolgere cittadini e visitatori, l’associazione ha saputo dare nuova linfa al tessuto sociale e culturale del paese. "Riconoscere il valore ai nostri concittadini e a chi si impegna per il nostro territorio è un dovere per chi amministra, perché nulla deve essere dato per scontato e un ringraziamento pubblico è dovuto a chi, spesso in sordina e senza troppa pubblicità mette a disposizione, risorse, tempo e capacità a favore della comunità" spiega il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti.