Shipping, scali e logistica. I tre presidenti sul palco

’L’Alto Tirreno e la sfida dei nuovi mercati. Piccolo cabotaggio o visione di sistema?” è il titolo della quarta edizione di ’ShipMag Colloquia’, che si svolgerà alla Spezia domani, dalle 9.30 alle 13.30 all’auditorium Bucchioni d via Fossamastra 1. L’appuntamento si preannuncia come un momento di confronto unico tra istituzioni e operatori, pensato per delineare prospettive comuni e condividere strategie per la competitività dei porti della Spezia, Marina di Carrara, Genova, Savona e Vado Ligure, Livorno, Piombino e Portoferraio. Un’occasione preziosa per favorire un dialogo diretto e costruttivo sulle sfide future del settore.

Dopo il benvenuto del commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale Bruno Pisano, e i saluti istituzionali, è prevista un relazione introduttiva di Fabrizio Vettosi, managing director di Vsl Club. Quindi i presidenti (nominati o in pectore) delle Adsp liguri e toscana saliranno per la prima volta insieme sullo stesso palco per rispondere alle domande degli stakeholder. Il commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, Bruno Pisano, dialogherà con Carlo Freni, executive director del Terminal Fhp Carrara, Matthieu Gasselin, amministratore delegato di Contship, Michele Giromini, amministratore delegato di Mdc Terminal (Gruppo Dario Perioli), e Alessandro Laghezza, presidente di Laghezza Spa. Il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli, si confronterà invece con Santi Casciano, amministratore delegato di Vado Gateway e Reefer Terminal, Augusto Cosulich, presidente del Gruppo Fratelli Cosulich, e Luca Ledda, viceconsole della Compagnia unica lavoratori merci varie (Culmv) Paride Batini. Infine, il commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Davide Gariglio, sarà a confronto con Dino Lorenzini, amministratore delegato di Lorenzini & C. Terminal Operator, Marco Mignogna, direttore del Terminal Darsena Toscana, ed Enzo Raugei, presidente della Compagnia lavoratori portuali di Livorno. A moderare i lavori sarà Teodoro Chiarelli, direttore responsabile di ShipMag.it. Edoardo Rixi, vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, interverrà in collegamento dal Canada dove si trova in missione. L’ingresso è libero. Per informazioni e prenotazioni: [email protected].