Tarros Sarzanese pensa allo sgambetto al Busalla. Molto atteso il derby tra Magra Azzurri e Canaletto

Un solo derby provinciale nella ventitreesima giornata del girone B di Promozione tra Magra Azzurri e Canaletto. Bel confronto al ‘Luperi’ tra la Tarros Sarzanese e la capolista Busalla. In prima categoria al ‘Falconara’ la Santerenzina, terza in classifica, affronterà una delle due capoliste il Casarza Ligure. L’altra leader il Marolacquasanta riceverà Romito Magra. In seconda categoria girone F scontro dell’Incerti tra la capolista Ceparana e San Lazzaro Lunense.

Promozione Magra Azzurri-Canaletto Sepor (Camaiora Santo Stefano Magra 15 arbitro Gardella, assistenti Abdi e Atzei tutti di Chiavari), Forza e Coraggio-Calvarese (Tanca 15 arbitro Sanguinetti, assistenti Spinetta e Romeo tutti della Spezia), Intercomunale Beverino-Panchina Chiavari (Colombo Beverino 15 arbitro Esposito, assistenti Franzese e Hamouda tutti della Spezia), PSM Rapallo-Follo (Macera Rapallo 15 arbitro Falamischia di Savona, assistenti Biasotti e Monaci di Genova), Sammargheritese-Don Bosco (Broccardi Santa Margherita Ligure 15 arbitro Campodonico di Chiavari, assistenti Crisafulli e Calmatui di Genova), San Desiderio-Levanto (Sant’Eusebio Genova 15 arbitro De Longis, assistenti Selmi e Filangieri tutti di Chiavari), Tarros Sarzanese-Busalla (Luperi Sarzana 15 arbitro Minniti, assistenti Amadei e Pascale tutti di Genova).

Prima categoria Amegliese Iron Fox-Cadimare (La Ferrara Ameglia 10.30 Bonino di Chiavari), Bolanese-Lavagna (Bertolotti Bolano 15 Chiapolino di Chiavari), Brugnato-Segesta (Colombo Beverino 10.30 Ugolini della Spezia), Castelnovese-Cogornese (Castelnuovo Magra 10.30 Salvetti della Spezia), Marolacquasanta-Romito Magra (Tanca 11 Carrea di Genova), Riccò Le Rondini-Colli (Cevasco San Benedetto 15 Lenzi della Spezia), Santerenzina-Casarza Ligure (Falconara San Terenzo 15 Di Maria di Chiavari).

Seconda categoria Calcio Popolare Spezia-Albianese (Tanca 17 Salvemini della Spezia), Ceparana-San Lazzaro Lunense (Incerti Ceparana 15 Mandolfino di Chiavari), Lerici-Rebocco (Falconara San Terenzo 17.30 Della Monica della Spezia), Mamas Giovani-Vezzano (Pieroni Pieve 10.30 Mosticchio della Spezia).