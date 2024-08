Tarros, ecco il calendario. L’esordio col San Miniato

Con qualche giorno di ritardo rispetto agli altri gironi è stato diramato dal Comitato regionale Toscana della Fip il calendario, seppur provvisorio ma che a breve assumerà i crismi dell’ufficialità, del girone B della Conference Nord-Ovest della serie B Interregionale, campionato al quale partecipa per il 2° anno consecutivo la Tarros Spezia del presidente Danilo Caluri. Girone, quello tosco-ligure (11 formazioni del Granducato e appunto la Tarros Spezia), che come gli altri sette raggruppamenti nazionali è composto da 12 squadre e dunque la prima fase del torneo avrà uno svolgimento che inizierà l’ultimo week-end di settembre e terminerà il primo week-end di febbraio 2025 per un totale di 22 gare tra andata e ritorno a cui poi farà seguito la seconda fase (Play-in Gold e Play-Out).

I bianconeri del nuovo coach Davide Diacci esordiranno domenica 29 settembre alle 18 a San Miniato (Pi) e sette giorni dopo bagneranno l’esordio casalingo ospitando alle 18 al PalaSprint Castelfiorentino. La terza di andata prevede già un turno infrasettimanale (saranno 4 in tutto tra andata e ritorno) con la Tarros impegnata a Lucca (mercoledì 9 ottobre alle 21), quindi nell’ordine avremo: Tarros-Mens Sana Siena (domenica 13 ottobre), Quarrata-Tarros (sabato 19 alle 21) Tarros-Empoli (domenica 27), Costone Siena-Tarros (domenica 3 novembre ore 18), Tarros-Arezzo (domenica 10), Olimpia Legnaia-Tarros (domenica 17 ore 18), Tarros-Cecina (mercoledì 20 ore 21) e Virtus Siena-Tarros (domenica 24 ore 18) quale ultima di andata. Poi in maniera simmetrica inizierà il girone di ritorno, ricordando che Tarros-Lucca si giocherà al PalaSprint mercoledì 11 dicembre alle ore 21. Il 2024 si chiuderà con la Tarros impegnata in casa contro Quarrata (domenica 22 dicembre ore 18) mentre il 2025 vedrà i bianconeri di coach Davide Diacci ospiti ad Empoli (sabato 4 gennaio alle 21). Tarros a Cecina poi nel 4° ed ultimo turno infrasettimanale (mercoledì 29 gennaio alle 21) per poi chiudere in casa contro la Virtus Siena domenica 2 febbraio.

Gianni Salis