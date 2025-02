Tariffazione puntuale. Incontri con i cittadini

Una serie di incontri con la cittadinanza per spiegare le nuove modalità di raccolta dei rifiuti. è quanto organizzato a Bolano dall’amministrazione comunale guidata da Paolo Adorni, in vista dell’introduzione della tariffazione puntuale che, dopo la consegna del nuovo materiale alla cittadinanza e un breve periodo di sperimentazione, diventerà effettiva a partire dall’inizio di aprile. "Per permettere a tutti gli utenti di avere una corretta e approfondita informativa sul funzionamento e la consegna dei nuovi mastelli, si svolgeranno una serie di incontri, a cui saranno presenti sia rappresentanti del Comune e tecnici di Acam ambiente, gestore del servizio" spiegano dal Comune.

Gli incontri già calendarizzati (tutti con inizio alle ore 18) si terranno domani presso l’auditorium della scuola elementare in via dei castagni a Ceparana, il 20 febbraio a Canevella presso l’edificio pubblico polivalente di via Tinetto, il 25 febbraio presso il palazzo comunale di Bolano, il 27 febbraio presso l’ex scuola di Montebello, ed infine il 27 marzo nuovamente a Ceparana presso il centro eventi di piazza Europa.

Contestualmente, da lunedì 17 febbraio, partirà la consegna dei mastelli dotati di microchip per il conferimento dell’indifferenziato, nonchè quello per carta e cartone. La consegna riguarderà l’abitato di Ceparana dal 17 al 22 febbraio (con ritiro al centro eventi), dal 24 al 26 Bolano (presso il municipio), il 27 e 28 febbraio a Montebello (presso l’ex scuola). Previsti anche marzo ulteriori appuntamenti nelle quattro frazioni, nei quali i cittadini potranno andare a ritirare il materiale.