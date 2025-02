Tanti tifosi in coda per i mini abbonamenti

Sono già circa 700 i tifosi aquilotti che hanno in tasca i biglietti per assistere al match di sabato prossimo a Modena. Come da previsione, saranno oltre mille i supporter al seguito delle Aquile, a conferma di un entusiasmo palpabile, evidenziato anche ieri pomeriggio quando tanti spezzini si sono ritrovati alla biglietteria del ‘Picco’ per sottoscrivere i mini abbonamenti lanciati dalla società (dalle 16 alle 17 ne sono stati venduti ben 500). Gli aquilotti vogliono cavalcare l’onda della passione, ricercando una vittoria che, in terra modenese, manca da ben 30 anni (12 marzo 1995, Serie C1), ovvero da quando Beppe Vecchio fu protagonista del gol del pareggio al 92’, per poi propiziare la rete del clamoroso successo, un minuto dopo, con l’autorete di Mezzetti. D’Angelo dovrà rinunciare a Sarr e Soleri, da valutare Elia, recuperato Nagy. A margine, da segnalare le dichiarazioni dell’ex ds dello Spezia Mauro Meluso, ora al Perugia, riguardo Seghetti: "Abbiamo parlato con chi avrebbe voluto arruolare il ragazzo nelle proprie fila (ndr. lo Spezia), perché Alessandro voleva partire. L’operazione non è andata in porto perché credo siano cambiate le strategie di chi lo voleva". Infine, la Lega B è scesa in campo per supportare la corsa benefica RunForLove,finalizzata al sostegno del progetto Play Therapy, attraverso il quale la Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer, assicura ai bambini ospedalizzati al Meyer di Firenze un aiuto costante.

Fabio Bernardini