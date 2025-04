Tanti eventi per gli 11 anni di attività

Undicesimo compleanno per il Brugnato 5Terre Outlet Village, che domenica festeggerà la ricorrenza con una giornata ricca di eventi, iniziative solidali e intrattenimento gratuito per grandi e piccoli, per condividere con la propria clientela questo traguardo delle sue attività, che mescolano all’offerta commerciale anche tanti appuntamenti collaterali organizzati lungo tutto il corso dell’anno.

Si parte dal fronte shopping: torna l’Anniversary Promotion, pacchetto di offerte che consente di acquistare una selezione di articoli delle nuove collezioni Primavera – Estate con una riduzione del 70% sul prezzo outlet nei negozi aderenti. La lista completa degli esercizi è consultabile nel sito del centro.

Ma non finisce qui, perché alle 15 l’outlet ospiterà il Lions Day, evento organizzato in collaborazione con i Lions Club della Val di Vara e dedicato alla prevenzione ed al benessere. Saranno allestite postazioni per lo screening gratuito dei principali parametri legati alla salute: presenti stand dedicati alla prevenzione degli ictus, al controllo della vista, al test dell’udito, allo screening del diabete e dell’osteoporosi, ed alla prevenzione delle malattie della tiroide.

Spazio anche alla musica, con dj set per grandi e piccoli; inoltre, per respirare il clima di festa, saranno distribuiti gratuitamente zucchero filato e popcorn. Il Brugnato 5Terre Outlet Village è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 20, compreso lunedì di Pasquetta 21 aprile; sono un’ottantina le boutique aperte al pubblico.