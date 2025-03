Tante Storie e incontri d’autore. Grandi firme nei salotti letterari

di Marco Magi

LA SPEZIA

Dieci grandi nomi della letteratura italiana e internazionale per riflettere e trovare idee, nuovi stimoli e strumenti utili nella vita di tutti i giorni. Dieci tappe a ingresso gratuito, la prima oggi, per “Storie“, la nuova rassegna letteraria promossa e organizzata da Fondazione Carispezia e dal Comune della Spezia, con il supporto del Sistema Bibliotecario Urbano, e a cura di Benedetta Marietti. "Le storie sono il modo migliore per conoscere il mondo e aprirsi agli altri – dice il sindaco Pierluigi Peracchini – , ed è proprio questo l’intento della kermesse: diventare uno spazio di incontro, di riflessione e di crescita culturale collettiva".

Saranno coinvolti tre luoghi della città: la mediateca regionale ligure, la biblioteca Beghi e le sale al pianoterra della Fondazione Carispezia.

Proprio in questa terza location il vernissage affidato, nel pomeriggio odierno, alle 18 (apertura delle sale alle 17.30, come in tutte le occasioni) ad Antonio Franchini, finalista al Premio Campiello 2024 con “Il fuoco che ti porti dentro“ per proseguire, il 27 marzo, con Andrea De Carlo e il suo ultimo romanzo che esplora un segreto familiare in “La geografia del danno“ e con Edoardo Albinati, vincitore del Premio Strega 2016, che racconterà al pubblico spezzino il 3 aprile “I figli dell’istante“. Non mancheranno voci femminili di grande rilievo: Alessandra Selmi presenterà il 10 aprile “La prima regina“, un romanzo storico in testa alle classifiche di narrativa italiana; Alessia Gazzola, invece, con ‘Miss Bee e il fantasma dell’ambasciata’ il 16 aprile tornerà con un’indagine della brillante investigatrice; poi Nadia Terranova, il 23 aprile, col suo nuovo libro dal titolo “Quello che so di te“ per affrontare il tema della salute mentale e del patriarcato; e ancora Federica Manzon, il 13 maggio, parlerà alla Spezia del suo lavoro più recente intitolato ‘Alma’, vincitore del premio Campiello 2024.

Tra le ultime due protagoniste, l’8 maggio, lo svedese Björn Larsson, che proporrà “Filosofia minima del pendolare“ (traduzione di Andrea Berardini). A completare il programma lo studioso di mitologia classica Giulio Guidorizzi, il 22 maggio, con “Il lessico dei greci. Una civiltà in 30 parole“ e a chiudere Antonio Scurati, il 30 maggio, con il quinto e ultimo volume della saga di M, dal titolo “La fine e il principio“.

"Ribadiamo così – afferma il presidente di Fondazione Carispezia, Andrea Corradino – il valore della cultura come strumento di crescita e coesione per la nostra comunità". Gli autori dialogheranno con noti giornalisti e personalità locali: il direttore responsabile del nostro quotidiano Agnese Pini, il caposervizio della redazione La Spezia-Sarzana Roberta Della Maggesa, Nicola Carozza, Gabriella Tartarini e la stessa Marietti.