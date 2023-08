Taglio del nastro a Ceparana: Studio Dentistico Spadoni con tecnologia all'avanguardia

Sarà inaugurato oggi pomeriggio alle 18 il nuovo studio odontoiatrico del dottor Davide Spadoni, situato in via Garibaldi 25 a Ceparana. Il nuovo studio è stato ideato e progettato senza barriere architettoniche e con uno sguardo particolare al mondo dei piccoli pazienti: è dotato di area radiografica e panoramica, aree cliniche, sale operative e tecniche, con macchinari di ultimissima tecnologia. Classe 1978, laureato in Odontoiatria e protesi dentaria all’Università di Parma nel 2003, specializzato in Ortognatodonzia all’Università degli Studi di Cagliari, oltre a svolgere da vent’anni libera professione a Ceparana, Spadoni tiene lezioni presso le Università di Cagliari e dell’Aquila, ha partecipato come relatore a svariati convegni di Ortodonzia e ha all’attivo numerose pubblicazioni su riviste scientifiche.