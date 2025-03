Tagli al trasporto pubblico: "Settecentomila chilometri rischiano la cancellazione"

"Un taglio di 1,5 milioni di euro in meno in due anni: una vergogna a cui bisogna trovare una soluzione in tempi certi per non mettere a rischio il servizio, per non rendere precario il lavoro e per tutelare le aziende e i cittadini". Così il consigliere regionale dem, Davide Natale, va all’attacco all’indomani dell’audizione in commissione dei sindacati del Tpl per discutere sul taglio delle risorse che hanno interessato il bacino spezzino.

"Quelle risorse significano circa 700mila chilometri in meno di servizio, e se a ogni autista corrispondono 20mila, 30mila chilometri il conto è presto fatto. Bisogna, almeno, ripristinare le somme che erano previste prima della modifica della norma. È possibile perché, come hanno confermato sia l’assessore Scajola che i sindacati, nei prossimi mesi arriveranno risorse del Governo alla Regione per sostenere il trasporto pubblico: in quell’occasione la giunta regionale deve destinare alla nostra provincia quanto ha tolto nei giorni scorsi – dice Natale –.

L’assessore Scajola si è dimostrato disponibile anche se non si è assunto nessun impegno formale a nome della giunta. Serve una mobilitazione di tutto il territorio, serve un protagonismo della Provincia a oggi non pervenuta, e serve che si i metta al centro dell’azione le esigenze dei cittadini, dei lavoratori, dell’azienda in poche parole di un territorio".