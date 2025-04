Suq festival, dieci giorni di eventi dedicati ai ’Destini in movimento’

Annunciato il nutrito programma del 27esimo Suq festival ’Teatro del dialogo’, in programma dal 12 al 22 giugno a Genova, con uno spettacolo aggiuntivo il 27 nel museo preistorico dei Balzi Rossi a Ventimiglia. Il tema di quest’anno sarà ’Destini in movimento’, declinato dagli ideatori Valentina Arcuri e Carla Peirolero e dalla direttrice artistica Carla Peirolero in tandem con Alberto Lasso con la consueta formula fatta di teatro, musica, danze, incontri, workshop, bazar dei popoli, cucine dal mondo, buone pratiche di EcoSuq e un’identità plastic free. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, a parte gli spettacoli teatrali. Questi ultimi sono il cuore della kermesse, con tematiche femminili, movimenti migratori, ambiente in primo piano. Undici titoli, di cui tre prime nazionali: ’Il mare nel cassetto. In viaggio con Franco Battiato’ di e con Silvia Boschero, ’Poemi focomelici’ con Daniele Timpano e la nuova produzione della Compagnia Suq ’Nel nome una storia. Di adozioni felici, segreti e speranze’. Ci saranno anche ’Mi chiamo Omar’ il 12 giugno per raccogliere fondi per l’emergenza a Gaza e ’Karaoke femminista’ di Monica Nappo li 14. Il giorno successivo ’Thioro. Un Cappuccetto Rosso senegalese’ con Fallou Diop e Adama Gueye; il 15, il pluripremiato ’Italianesi’ di Saverio La Ruina, il giorno successivo ’Strada maestra’ con Laura Nardinocchi e Niccolò Matcovich, il 17 ’Stai Zitta!’ con Antonella Questa, Valentina Melis e Lisa Galantini e il 18 ’Abdoulaye e Mamadou non sono morti’ con Abdoulaye Ba, Siaka Conde, Dario Villa, la danzatrice Bintou Ouattara e la cantante Camilla Barbarito. Il 20 sarà la volta di ’Piccolo canto di resurrezione’, di e con Francesca Cecala, Miriam Gotti, Barbara Menegardo, Ilaria Pezzera e Swewa Schneider. Sipario giù dopo ’Ogni luogo è un dove’ di e con Marco Aime ai Balzi Rossi. Completano il programma incontri, musica, danze, incontri, workshop, bazar dei popoli, cucine dal mondo e buone pratiche di EcoSuq.

C.T.