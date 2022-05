SuperEnalotto, La Spezia baciata dalla fortuna: vincita da oltre di 800mila euro

La Spezia, 15 maggio 2022 - La città baciata dall fortuna. Ieri a La Spezia è stato centrato un ‘5+1’ che vince un bel gruzzolo, per l’esattezza 828.136 euro. Nessun 6. Il jackpot a disposizione del 6 per il prossimo concorso sale così alla super cifra di a 205 milioni di euro. La combinazione vincente è stata giocata alla tabaccheria Vaccani, in Corso Nazionale 594, zona Migliarina. Una bella vincita che richiama alla memoria una assai più cospicua centrata a Romito Magra, il 29 gennaio 2020, in una tabaccheria non a caso chiamata Quadrifoglio: più di 67 milioni di euro. Nessuno avrebbe mai pensato che la dea bendata, quella sera di due anni fa, decidesse di fermarsi proprio in quella terra di confine un po’ disadorna tra i comuni di Arcola e Lerici, in mezzo alle basse casette affacciate sul Rio Maggio, lungo una provinciale trafficatissima, tra depositi e vecchie ciminiere di fabbriche dismesse. Ma la fortuna non è spocchiosa. E quella volta baciò una periferia.

La somma, come detto, da capogiro: 67 milioni e spiccioli, dove per spiccioli si parla di qualcosa come 218mila euro. Del fortunato, che nel 2020 centrò il 6 al Superenalotto con una schedina da soli due euro, non si è trovata traccia in un paese come Romito di appena 10mila persone. Per giorni la tabaccheria di Riccardo Rocchi e delle sorelle Daniela e Lorena Rolandelli divenne una specie di ombelico del mondo. .

Tornando all’attualità, questa è la combinazione vincente di ieri: 13, 19, 39, 42, 73, 83. Numero Jolly: 60. Numero Superstar: 11.

Superando per la seconda volta nella storia i 200 milioni di euro, il jackpot si avvicina al record dei 209 milioni vinti il 13 agosto 2019 a Lodi. Attualmente è il montepremi più alto di tutte le lotterie mondiali.

L’ultimo 6 centrato nei 25 anni di storia del Superenalotto risale al 22 maggio 2021, quando un fortunato vincitore si portò a casa 156 milioni con una schedina da 2 euro giocata nel comune di Montappone, borgo in provincia di Fermo. Il montepremi venne riscosso appena qualche giorno dopo, in tempi record. Da allora è trascorso quasi un anno senza che nessuno abbia centrato la sestina vincente.

Intanto, uno o più vincitori spezzini trascorreranno di sicuro una domenica molto, molto felice.