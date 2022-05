Superenalotto, alla Spezia un 5+1 da 828mila euro. Jackpot da paura: 205 milioni

Per approfondire :

La Spezia, 14 maggio 2022 - Nessun '6' al concorso di oggi del Superenalotto. Realizzato a La Spezia un '5+1' che vince 828.136 euro, giocata vincente centrata alla tabaccheria Vaccani di corso Nazionale. Il jackpot a disposizione del '6' per il prossimo concorso sale a 205 milioni di euro.

La combinazione vincente di oggi: 13, 19, 39, 42, 73, 83. Numero Jolly: 60. Numero Superstar: 11.

Superando per la seconda volta nella storia i 200 milioni di euro, il jackpot si avvicina al record dei 209 milioni vinti il 13 agosto 2019 a Lodi. Attualmente è il montepremi più alto di tutte le lotterie mondiali. L'ultimo 6 centrato nei 25 anni di storia del Superenalotto risale al 22 maggio 2021, quando un fortunato vincitore si portò a casa 156 milioni con una schedina da 2 euro giocata nel comune di Montappone, borgo in provincia di Fermo. Il montepremi venne riscosso appena qualche giorno dopo, in tempi record. Da allora è trascorso quasi un anno senza che nessuno abbia centrato la sestina vincente.