Romito Magra (La Spezia), 29 gennaio 2020 - Il nome la diceva lunga. Quadrifoglio. Ma nessuno avrebbe mai pensato che la dea bendata, ieri sera, decidesse di fermarsi proprio qua, in questa terra di confine un po’ disadorna tra i comuni di Arcola e Lerici, in mezzo alle basse casette affacciate sul Rio Maggio, lungo una provinciale trafficatissima, tra depositi e vecchie ciminiere di fabbriche dismesse. Ma la fortuna non è spocchiosa. E questa volta ha baciato una periferia.

La somma è da capogiro: 67 milioni e spiccioli, dove per spiccioli si parla di qualcosa come 218mila euro. Del fortunato, che ha centrato il 6 al Superenalotto con una schedina da soli due euro, per ora non c’è traccia. Ma la caccia a Romito, paese di 10mila persone, è già partita e ieri sera, di fronte alla tabaccheria di Riccardo Rocchi e delle sorelle Daniela e Lorena Rolandelli, si è formato subito un capannello di curiosi.

«Dai, Riccardo, dicci chi è. Non lo diciamo a nessuno...» e giù risate. Lui, Riccardo, che ha rilevato l’attività con la moglie tredici anni fa e che vive del frutto di questo piccolo negozio nel quale si vende un po’ di tutto, come è giusto che sia per un presidio di paese – tabacchi, penne e quaderni, marche da bollo, chincaglierie varie, e soprattutto riviste e giornali –, ha i lucciconi agli occhi. Bacia la moglie in fronte, tira su le dita a sforbiciare la “v’’ di vittoria, sembra quasi che abbia vinto lui.

«Siamo contentissimi – dice stringendosi alla bionda Daniela –. Non ho la più pallida idea di chi possa essersi aggiudicato quella somma strabiliante. Qua, a ogni estrazione, si giocano la posta più di cento persone. E tanti sono di passaggio». In effetti, la tabaccheria di Riccardo è un posto così, di frontiera, frequentato dalla gente del paese, ma anche e soprattutto dalle centinaia di operai che tutti i giorni fanno avanti e indietro tra la Val di Magra e il Golfo della Spezia, per raggiungere in auto i grandi stabilimenti della zona a est della città, Fincantieri e Sanlorenzo in primis.

«Spero soltanto che sia uno del posto – sorride Riccardo, strizzando l’occhio – e che si ricordi anche di noi, che lavoriamo da mattina a sera, come tanti edicolanti». «Intanto faccio una verifica in maggioranza, non si sa mai». Così, con ironia, la sindaca di Arcola, Monica Paganini, commenta la clamorosa vincita. «Al di là delle battute è una bella notizia. Speriamo che questa somma sia stata vinta da un nostro concittadino, magari uno che è in difficoltà», dice il primo cittadino.

A soli 100 metri di distanza, in un altro punto vendita Sisal, poco più di un anno fa (il 30 ottobre 2018), un pensionato settantenne si è portato via un vitalizio da 3000 euro al mese per 20 anni investendo due euro (anche lui) al Win for Life. Una pioggia di buona sorte scaraventata in un piccolo tratto di strada, per cambiare la vita di due persone.



Roberta Della Maggesa