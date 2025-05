Sunspace come un museo

Un progetto espositivo con l’obiettivo di valorizzare artisti contemporanei attraverso un calendario di mostre mensili, gratuite e aperte al pubblico. È ‘Meravigliarti’, ospitato da Sunspace – spazio culturale di via Sapri – a partire da giugno, che proporrà ogni mese un artista selezionato, che avrà l’opportunità di esporre le proprie opere per un periodo di dieci giorni, accompagnato da una serie di eventi collaterali, tra cui performance di danza e concerti musicali dal vivo, per creare connessioni tra arte, territorio e comunità.

Le prime esposizioni richiamano artisti affermati e riconosciuti in un calendario già molto interessante: Sergio Tedoldi dal 26 giugno al 7 luglio, Maura Jasoni dal 18 al 27 luglio, Cosimo Cimino dal 26 settembre al 5 ottobre, Fabrizio Mismas dal 24 ottobre al 2 novembre. ‘MeravigliArti’ nasce dall’idea di quattro appassionati di arte contemporanea: Beppe Mecconi (artista e scrittore), Marzia Ratti (critica e storica dell’arte), Cristina Bisà, Nicholas Figoli (founder di Suntimes). Negli ultimi anni, il venir meno di gallerie d’arte in città, ha fatto sì che gli ideatori volessero creare un percorso di esposizioni di qualità per dare la possibilità agli artisti contemporanei di esporre la loro arte per rigenerare l’offerta artistica e culturale locale. "A ottobre verrà poi lanciata la ‘Call for Artists’ di ‘Meravigliarti’ – spiegano i promotori – dove giovani artisti potranno candidarsi per essere selezionati a esporre le proprie opere: saranno 5 gli artisti selezionati da una giuria di esperti, che voterà le opere capaci di generare meraviglia e nominerà tre artisti a cui assegnare un premio acquisto ognuno, come riconoscimento economico. L’idea è quella di riportare l’arte al centro, in centro città (un tempo luogo ricco di numerose gallerie d’arte), in un luogo moderno e unico, favorendo il confronto e l’incontro tra stili e arti differenti". Per questo nasce Sunspace: inaugurato tre anni fa come sede dell’agenzia creativa Suntimes, poi trasformato presto in un riferimento culturale per la città per volontà dei due founder spezzini Nicholas Figoli e Francesco Pelosi, che hanno restituito vita all’Ex Cinema Diana rendendolo uno spazio di incontro e di confronto per connettere idee e dare linfa a nuovi progetti. Per informazioni e per seguire gli aggiornamenti, visitare il sito www.sunspace.it o contattare il 379 2007136.

Marco Magi