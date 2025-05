Inaugurate due piazzole per l’elisoccorso notturno

Due piazzole per l’elisoccorso allestite anche per il volo notturno. È quanto inaugurato venerdì sera nei comuni di Carro e Rocchetta Vara. A Carro, il primo volo operativo di collaudo per testare la piazzola realizzata in località Camporione. Il primo volo notturno di collaudo è stato seguito in diretta da numerosi cittadini; sono stati i bambini del posto, con tanta allegria, ad effettuare il tradizionale taglio del nastro tricolore per l’inaugurazione assieme al sindaco Ezio Firenze. A conclusione del momento di festa e accoglienza, promosso dalla Pubblica assistenza Croce Verde Carro, il momento delle foto ricordo, con i piloti del Grifo, del personale di volo e di terra del 118. Grande festa anche a Veppo, nel comune di Rocchetta Vara, dove la piazzola per l’atterraggio degli elicotteri di soccorso è stata realizzata all’interno del centro sportivo del paese. Anche in questo caso, l’infrastruttura è stata allestita anche per permettere l’atterraggio nelle ore notturne. Si tratta di infrastrutture importantissime per l’alta Val di Vara, che seguono quella inaugurata di recente a Santa Maria, nel comune di Calice al Cornoviglio, in grado di garantire tempi ristretti di intervento e collegamenti veloci con i principali ospedali della Liguria in caso di gravi emergenze.