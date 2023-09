Sulle orme di Malaspina

Alessandro Malaspina, nobile italiano della grande famiglia lunigianese, è stato un grande navigatore al servizio della Spagna, e brigadiere della Real Armada quando l’impero spagnolo si estendeva su Europa, America e Filippine. Dopo la prima conferenza in agosto, nel giorno del ‘compleanno’ del grande geologo-paleontologo Giovanni Capellini, ecco la seconda (di tre) che Riccardo Balzarotti organizza nei borghi del territorio di Porto Venere. Protagonista dell’approfondimento il grande esploratore della Lunigiana, non inferiore a James Cook e La Perouse, dei quali era più o meno coetaneo. Prima tappa stasera alle 21 a Fezzano, sotto ai pini, domani invece in Sala Mantero alle 18.30 a Porto Venere e alle 21.30 all’ex convento degli Olivetani alle Grazie. Alessandro Malaspina, con l’appoggio di un grande Imperatore, ideò, organizzò e condusse un’incredibile campagna scientifica intenzionata a fare il giro del mondo e produrre uno studio esaustivo catalogando e mappando flora, fauna, popoli e miniere di tutti i possedimenti della Corona. Oltre a procurarsi un equipaggio esperto, ingaggiò disegnatori e scienziati di varie discipline, che registrarono infiniti dettagli e osservazioni e tracciarono mappe di territori non ancora conosciuti. La spedizione scoprì centinaia di nuove specie e una gran quantità di semi, la maggior parte dei quali si trova ora nel Giardino Botanico di Cadice.

m. magi