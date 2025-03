Sulle note di Mozart e Beethoven. I ’Concerti a Teatro’ al Civico

Il pianista Pietro De Maria, tra i più apprezzati e pluripremiati interpreti del repertorio classico, insieme ai fiati dell’Orchestra di Santa Cecilia con Alessandro Carbonare al clarinetto, dopodomani, lunedì, saranno i protagonisti del decimo appuntamento di ‘Concerti a Teatro’ – la rassegna di musica classica promossa e organizzata da Fondazione Carispezia con la direzione artistica di Miren Etxtaniz – in programma alle 20.45 al Teatro Civico. La dodicesima edizione della rassegna musicale continua il suo percorso nel cuore del Classicismo viennese: dalla raffinatezza clavicembalistica di Haydn, alla fusione tra musica concertistica e cameristica di Mozart, fino alla rielaborazione innovativa di Beethoven, che raccoglie l’eredità del maestro viennese con una sensibilità nuova. Il programma prevede l’esecuzione del celebre Quintetto in mi bemolle di entrambi i maestri, tra i capolavori più iconici scritti per quintetto di fiati e pianoforte. Sul palco, il pianista Pietro De Maria si unisce ai fiati dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, un ensemble di solisti di fama internazionale, tra cui il clarinettista Alessandro Carbonare – scelto da Claudio Abbado come suo principale collaboratore – l’oboe di Francesco Di Rosa, il corno di Guglielmo Pellarin e il fagotto di Andrea Zucco. Pietro De Maria, pianista vincitore del Premio della Critica al Concorso Cajkovskij di Mosca e del Premio Mendelssohn ad Amburgo, compie un’intesa attività concertistica che lo ha visto esibirsi con importanti orchestre e direttori, tra cui Roberto Abbado, Umberto Benedetti Michelangeli e Daniele Gatti; è il primo pianista italiano ad aver eseguito pubblicamente l’integrale delle opere di Chopin in sei concerti e ha realizzato un progetto bachiano, eseguendo i due libri del Clavicembalo ben temperato e le Variazioni Goldberg e, più recentemente, ha portato a termine l’integrale delle Sonate e dei Concerti di Beethoven.

I Fiati dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia sono figure di importanza internazionale, ciascuno per il proprio strumento. Nella musica da camera, i fiati mettono in risalto le qualità individuali che già spiccano nei programmi sinfonici, in cui i compositori molto spesso assegnano alle prime parti importanti assoli. La stagione dei ‘Concerti a Teatro’ proseguirà fino ad aprile al Teatro Civico della Spezia e al Teatro degli Impavidi di Sarzana. I biglietti per il concerto sono in vendita al botteghino del Civico, aperto dalle 8.30 alle 12 oggi e lunedì (info allo 0187 727521 o [email protected]) o online su www.vivaticket.it.

Marco Magi