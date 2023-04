Sulle antiche scalinate con la marcia della Polisportiva Azzurra

Viene nuovamente riprogrammata la terza marcia organizzata dalla Polisportiva Azzurra, dopo il rinvio a causa delle condizioni meteo avverse. Ritrovo e partenza domani da via Monfalcone 148, ex circolo Beverini a Rebocco, a partire dalle 8.30 e fino alle 9. I partecipanti potranno scegliere tra due percorsi, uno di 6 km ed uno più lungo di 12. Scopo della camminata ludico motoria a passo libero aperta a tutti, è quello di ricordare Remo Miraudo attivista e socio della polisportiva recentemente scomparso. I percorsi favoriranno sentieri e strade secondarie ed antiche scalinate che porteranno i partecipanti alla riscoperta delle frazioni collinari a nord ovest della città. Il tracciato più lungo di 12 chilometri, da via Monfalcone prenderà la scalinata del Maggiano, antica via di comunicazione tra la città e le colline, per portare i partecipanti alla Foce, Vignale Santuario della Madonna della Guardia, ritorno da Costa di Murlo per scendere fino a Pegazzano e quindi nuovamente in via Monfalcone. Lungo il percorso attivo un ristoro volante, al rientro per tutti un ristoro e un riconoscimento, al più giovane dei partecipanti, con Trofeo offerto dalla famiglia Miraudo, al gruppo sportivo più numeroso il Trofeo Polisportiva Azzurra, a tutti gli altri gruppi coppe e targhe. Info: 339 8984443.

m. magi