’Sulla fotografia’, nove incontri con gli autori. Ultimi posti disponibili per il corso da Startè

Sono rimasti solo due posti disponibili per poter partecipare a ‘Sulla Fotografia’, titolo di nove incontri organizzati dall’associazione culturale Startè che vedranno impegnati, con tre appuntamenti ciascuno, a partire da domani, i fotografi Claudio Pistelli, Cesare Salvadeo e Silvio Scialpi. Ad ognuno è stato affidato un tema con cui interagire con i partecipanti; per Salvadeo la Street Photography, per Pistelli il fotogiornalismo e per Scialpi il ritratto in produzione e post produzione. I tre incontri con ciascun autore prevedono un primo appuntamento di introduzione al tema, in cui saranno presentati i lavori dei grandi maestri mettendone a confronto l’operato e quelli dei fotografi docenti, nel secondo incontro verranno indicate le tecniche e la metodologia utilizzata nel corso della propria carriera, affidando poi, a ciascun partecipante, un "servizio" da realizzare che sarà analizzato nell’ultimo appuntamento. Per informazioni e modalità di partecipazione contattare l’email info@startèitalia.it o lo 0187 875839.