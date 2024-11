Sul podio Natale, Baruzzo e Giampedrone. Ecco la fotografia dei voti presi nelle urne

Un gioco di equilibri, dentro il perimetro di una legge che non necessariamente premia l’appeal personale. Ne sanno qualcosa quegli spezzini, per lo più politici di lungo corso, che alle ultime elezioni regionali, pur avendo fatto incetta di preferenze, non sono riusciti a conquistare un seggio nel ’parlamentino’ ligure. E questo nonostante la loro prestazione sia stata, dentro alle urne, di gran lunga superiore a quella di altri colleghi, appartenenti allo stesso schieramento politico, che invece potranno sedere di diritto in aula. Pubblichiamo quindi la fotografia delle preferenze ottenute da tutti i candidati che si sono proposti all’elettorato nella circoscrizione della Spezia e provincia.

Marco Bucci

Fratelli d’Italia

Gianmarco Medusei 2.758 - Leonardo Paoletti 1.682 - Carlo Rampi 1.040 - Daniela Menini 1.009 - Daniela Carli 841

Lega

Stefania Pucciarelli 1.184 - Lorenzo Brogi 587 - Patrizia Saccone 631 - Costantino Eretta 587 - Jacopo Ruggia 511

Forza Italia

Giorgio Cozzani 866 - Barbara Ratti 946 - Kristopher Casati 1.369 - Dina Nobili 272 - Felicia Piacente 258

Udc

Francesco Ponzanelli 316 - Gabriella Crovara 238 - Pietro Serarcangeli 51 - Giulia Rassu 26 - Marco Zoppini 9

Alternativa popolare

Loriano Isolabella 172 - Simonetta Cozzani 137 - Domenico Zito 187 - Enrica Lombardi 11 - Gianluca Zazzi 13

Orgoglio Liguria

Marco Frascatore 568 - Marco Ceglie 68 - Pietro Antonio Cimino 220 - Nadia Zaborra 44 - Mercedes Rodriguez 312

Vince Liguria

Giacomo Giampedrone 3.430 - Sara Viola 734 - Ivano Barcellone 644 - Anna Rosa Caruso 202 - Gherardo Ambrosini 351

Andrea Orlando

Pd

Carola Baruzzo 3.581 - Michela Marcone 547 - Davide Natale 5.067 - Alessandro Silvestri 2.059 - Paola Sisti 2.203

Alleanza Verdi Sinistra

Roberto Centi 2.441 - Valter Chiappini 316 - Giorgia Lombardi 1.192 - Sandro Pietrobono 225 - Marzia Ratti 379

Movimento 5 Stelle

Paolo Ugolini 331 - Federica Giorgi 652 - Gabriele Chiono 54 - Giordano Kalan 23 - Maria Angela Magnani 15

Patto civico e riformista

Sabina Ambrogetti 414 - Thomas Landini 149 - Gabriele Colombo 154 - Giuseppe Romeo 359 - Rita Deplano 4

Liguri a testa alta

Emanuele Moggia 898 - Marco Traversone 854 - Francesca Salmonese 250 - Olga Tartarini 524 - Ivano Bassani 115

Orlando presidente

Valentina Antonini 218 - Lorenzo Camellini 275 - Ludovica Marinaro 262 - Angelo Massa 392 - Leonardo D’Imporzano 116

Nicola Rollando

Per l’alternativa

Matteo Bellegoni 164 - Claudia Rancati 59 - Norma Bertulaccelli 13 - Pierpaolo Venturini 11 - Giovanni Vincenti 55

Francesco Toscano

Democrazia sovrana

e popolare

Francesco Toscano 68 - Tamara Magnani 9 - Fabio Parducci 63 - Rosella Tassara 5 - Francesco Zorba 0

Davide Felice

Forza del popolo

Sandro Bertonati 20 - Riccardo Godani 21 - Anna Cocco 3 - Cinzia Scanarotti 2

Nicola Morra

Uniti per la Costituzione

Nicola Morra 61 - Mattia Crucioli 53 - Chiara Colla 309 - Valeria Vergassola 10 - Daniele Martinelli 58

Alessandro Rosson

Indipendenza

Emilio Iacopi 52 - Maria Repetti 6 - Angelo Lo Biondo 7 - Adriano Loredana 15 - Raffaella Spezia 6

Maria Antonietta Cella

Partito popolare del Nord

Roberto Castelli 9 - Marisa Granello 35 - Gustavo Bachi 9 - Simona Ballerini 0 - Paola De Vincenzi 2.