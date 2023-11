"Su Enel la destra non sa che fare". Benifei attacca la maggioranza

"Non sorprendono le dichiarazioni confuse, la giunta Peracchini ha stabilito che va bene così, che l’azienda possa non assumere nessun vero impegno verso la città e che l’area sia lasciata nella più totale incertezza, pur essendo uno dei pochi asset di un possibile rilancio". Così l’europarlamentare spezzino del Pd Brando Benifei, che sul passo indietro di Enel rispetto alla realizzazione di un impianto per la produzione di idrogeno verde sottolinea come "l’unica cosa certa è che su Enel la destra non sa che pesci prendere e si dimostra appiattita su una posizione di attesa, senza volontà di incalzare gli interlocutori compreso il Governo, che considera chiaramente la Liguria come un territorio dove portare problemi e non opportunità".