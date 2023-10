Studenti meritevoli. Maraviglia è primo

La consegna pubblica, con performance dei premiati, sarà il 20 novembre. La commissione del Conservatorio – composta dai maestri Giuseppe Bruno, Patrizia Cigna, Francesca Frigotto, Igor Cantarelli e Giovanni Di Stefano – ha assegnato la borsa di studio di 600 euro al primo classificato del bando per gli studenti meritevoli a Dario Maraviglia ed ex aequo, dividendo in parti uguali i 400 euro per il secondo classificato, agli studenti Eleonora Sofia Podestà e Nicolò Accarpio. Giacomo Mattolini è stato ritenuto idoneo a esecuzioni pubbliche.