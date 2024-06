Studenti e docenti del ’Puccini’ insieme per i Concerti di Primavera

Un appuntamento imperdibile con la musica attende gli appassionati domani, alle 17.30, nella bellissima sala consiliare del palazzo della Provincia. I ‘Concerti di Primavera’ – rassegna organizzata dalla Società dei Concerti, che per questo evento rinnova la collaborazione con il ’Puccini’ – ospiteranno uno spettacolo, che vedrà protagonisti giovani musicisti di grande talento, tutti studenti del conservatorio, che si esibiscono insieme ad alcuni dei loro docenti. Sul palco Giada Bondielli, Matteo Guerrini, Francesca Costa, Giovanni Giannini, con voce recitante Rachele Valentini. Dopo Riccardo Arrighini con ‘Puccini in Jazz’, Samuele Fontana in ‘Chitarra classica Milano city’, il recital del violinista Oleksandr Pushkarenko, ‘L’estetica delle musiche afro-americane’ di Stefano Zenni, ecco quindi ‘Piano a 4 mani’. Il programma della serata, ricco di suggestioni, prevede l’esecuzione di capolavori della musica francese, con musiche di Maurice Ravel (Ma mère l’oye per pianoforte a quattro mani) e Gabriel Fauré (Dolly, sei pezzi per pianoforte a quattro mani, Op. 56). Un’occasione stupenda per immergersi nelle atmosfere delicate e raffinate di queste composizioni. L’ingresso al concerto è a pagamento. Il biglietto intero è di 5 euro, mentre il ridotto per studenti è di soli 2 euro. I biglietti saranno acquistabili al botteghino in loco. Sabato 8 giugno, nella stessa location, alla medesima ora, si terrà poi ‘Casa Schumann’ con Michela Puca e Igor Cantarelli al violino, Camilla Vaccarini e Paolo Ognissanti al violoncello, Gianluca Cremona, Francesco Bregnocchi e Francesca Costa al pianoforte a presentare un programma fra Clara Wieck (3 Romanze op. 22, per violino e pianoforte), Johannes Brahms (Sonata n°1 in mi min op.38 per violoncello e pianoforte) e Robert Schumann (Trio n. 3 in sol minore per violino, violoncello e pianoforte, op. 110). Per informazioni rivolgersi direttamente alla Società dei Concerti inviando una mail a [email protected] o contattando il numero 351 6281806.

marco magi