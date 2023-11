Studentati universitari. Finanziamento in arrivo solo per l’ex Falcomatà. Previsti quaranta alloggi

Via libera al finanziamento dello studentato del Campus universitario della Spezia, mentre rimane al palo – almeno per ora – la riqualificazione di Palazzo del Ghiaccio progettata dalla Fondazione Carispezia. È un esito dal sapore agrodolce quello del bando lanciato dal ministero dell’Università e della Ricerca per l’erogazione di contributi finalizzati alla realizzazione di pensioni dedicate agli studenti. Nei giorni scorsi, la firma sul decreto che determina i progetti vincitori e immediatamente finanziabili, quelli ritenuti idonei ma attualmente senza copertura economica, e quelli esclusi. Il documento, una volta approvato dalla Corte dei Conti, sarà pubblicato entro fine anno sulla Gazzetta Ufficiale. Il progetto presentato da Aliseo per la riqualificazione di due immobili del complesso ex Falcomatà – di proprietà del Comune della Spezia – ha ottenuto un assegno da 3 milioni di euro. Un intervento fondamentale, sul quale Promostudi e le istituzioni cittadine lavoravano da tempo. Nei due edifici verranno ricavati complessivamente quaranta alloggi: 17 doppie e 23 singole, con la struttura che potrà ospitare dunque fino a 57 studenti. I tempi sono relativamente stretti, in quanto dalla publicazione sulla Gazzetta Ufficiale, Aliseo avrà 300 giorni di tempo per appaltare i lavori per trasformare le due palazzine in alloggi e creare, nelle ex cucine del vecchio nosocomio militare, un’area di aggregazione, con studi, una piccola palestra, e una cucina. "Siamo estremamente felici – dice il presidente di Promostudi, Ugo Salerno –. Questo progetto permetterà al polo universitario di essere sempre più confortevole e attrattivo anche per gli studenti fuori sede che ogni anno scelgono di frequentare i percorsi di alta formazione". Una struttura in grado di dare una prima importante risposta alle difficoltà dei tanti studenti fuori sede che frequentano il Campus, ma che rischia di rimanere isolata. Questo perchè nell’ambito del medesimo bando non ha avuto la stessa fortuna il progetto presentato dalla Fondazione Carispezia per la riqualificazione del Palazzo del Ghiaccio. L’istanza dell’ente di via Chiodo è risultata idonea ma non vincitrice, ed è dunque senza la copertura finanziaria del ministero, che ha esaurito la dotazione complessiva di 478 milioni di euro. Alla Fondazione, qualora il governo trovasse ulteriori risorse, verrebbero riconosciuti almeno 2 dei circa 3,5 milioni di euro che servono per la realizzazione del progetto. Tuttavia, il mancato finanziamento potrebbe far vacillare l’operazione. In Fondazione si è aperta una riflessione, in relazione alle tempistiche – potrebbero passare anni prima che il Governo rifinanzi i progetti oggi senza copertura finanziaria – e sulla sostenibilità economica, in quanto difficilmente senza il contributo statale potrebbe essere realizzato un intervento sociale di così grande portata; senza dimenticare che l’edificio è di proprietà di Credit Agricole. Il progetto della Fondazione prevede la creazione di trenta alloggi per universitari, oltre a cucina, lavanderia biblioteca e un’emeroteca.

