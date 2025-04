Stregati dal paesaggio, dentro ’Libraria’ il mito di E/O e degli editori

‘Lerici Terra di Editori’, all’interno della rassegna letteraria estiva ‘Libraria’, è un appuntamento che si è guadagnato la sua nicchia di rispetto. Perché non solo i grandi nomi della letteratura mondiale hanno scelto Lerici infiammati dalla suggestione del paesaggio, ma anche molti e grandi editori, da Bompiani a Einaudi, sono stati stregati da questa terra. "È da qui che abbiamo creato l’appuntamento con questo nome che evoca un legame profondo tra Lerici e la letteratura – dichiara Lisa Saisi, assessore alla cultura del Comune di Lerici – . Quest’anno, per il suo terzo compleanno, l’abbiamo arricchito anche con un logo dedicato a sottolineare la sua identità rispetto a Libraria, e siamo davvero orgogliosi di ospitare Sandro Ferri e Sandra Ozzola, editori del caso letterario de ‘L’amica geniale’. Un progetto generale che unisce storia, letteratura e paesaggio, per rendere omaggio a quei grandi editori che hanno attraversato, e in alcuni casi scelto, Lerici come luogo dell’anima, della riflessione e della creazione". Immersi nel verde delle colline, con affacci spettacolari sul Golfo, gli appuntamenti di Lerici Terra di Editori si svolgono all’azienda agricola di Pian della Chiesa, che ospita l’evento dal primo anno in luoghi naturali e suggestivi, a sottolineare come il territorio sia da sempre ispirazione e rifugio per la cultura. Da qui il nome ‘Terra’: terra che accoglie, che conserva memoria, che racconta. Dopo Gian Arturo Ferrari per Marsilio Editore e Stefano Mauri per Mauri e Spagnol Editori, quest’anno Giuseppe Ferrari, relatore ufficiale della manifestazione, il 28 giugno alle 18, dialogherà con E/O, la casa editrice di Sandro Ferri e Sandra Ozzola che ha edito ‘L’amica geniale’. Un anno fa il New York Times pubblicava la lista dei cento libri più belli del ventunesimo secolo. Al primo posto c’è ‘L’amica geniale’, E/O traduce il romanzo in 50 lingue e scala le classifiche mondiali. Sandro Ferri e Sandra Ozzola, marito e moglie, fondatori di E/O, racconteranno la storia di questo successo.

m. magi