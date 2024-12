Strage di Piazza Fontana: incontro commemorativo per i 55 anni alla ricerca di verità e giustizia

Le sezioni Anpi Centro, Chiappa, Ponente e Muggiano, l’associazione Culturale Mediterraneo e il Centro anziani di piazza Brin hanno organizzato l’incontro sul tema ’Strage di Piazza Fontana 55 anni alla ricerca di verità e giustizia’: l’appuntamento è per domani pomeriggio alle 17 nella sede del Centro anziani di piazza Brin, in via Corridoni 7.

Interverranno Giorgio Pagano, storico, copresidente del Comitato unitario provinciale della Resistenza, e Federico Sinicato, avvocato difensore dei familiari delle vittime della strage e presidente dell’associazione Piazza Fontana 12 dicembre 1969.

L’incontro intende ricordare la strage del 12 dicembre 1969 alle ore 16,37 all’interno della Banca Nazionale dell’Agricoltura in piazza Fontana a Milano.