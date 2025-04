"Strada provinciale 8 riaperta entro maggio"

"Accogliamo con fiduciosa speranza l’annuncio dell’assessore regionale Giacomo Giampedrone che entro il mese di maggio la SP8 di Calice al Cornoviglio potrebbe essere riaperta a traffico alternato o in alcune ore del giorno a favore dei residenti che da molti mesi vivono una situazione degli spostamenti a dir poco allucinante". Uno spiraglio di luce sulla viabilità della Val di Vara è arrivato con l’annuncio della riapertura della della Strada Provinciale 8, accolto con soddisfazione dal consigliere regionale del Partito Democratico Davide Natale. "Monitoreremo il rispetto dei tempi del cronoprogramma – dice Natale – che prevede poi entro il mese di agosto il ritorno alla normalità di un’arteria fondamentale per tutto il comune".

Sul problema della frana che dall’autunno 2024 insiste sulla strada di competenza della Provincia della Spezia, Natale ha presentato un’interrogazione in consiglio regionale che è stata discussa ieri. "A oggi studenti, pendolari e mondo economico subiscono danni elevatissimi dal blocco della strada diretta per il fondovalle con aggravi di tempi e costi insostenibili. Da Calice capoluogo fino alla Spezia i tempi di percorrenza superano abbondantemente l’ora. Le attività che operano nel settore del turismo sono destinate a fare i conti con un’estate complessa in virtù dell’interruzione della SP8. Ogni giorno di ritardo rappresenterebbe un danno economico e una ferita del delicato tessuto sociale locale".