’Storie di mare: sirene e polene’ Camerini presenta il libro a Lerici

Continuano gli appuntamenti della rassegna ‘Libri con l’autore’ organizzata dalla sezione lericina della Lega Navale, in collaborazione con il circolo ‘La Principessa’, nella suggestiva cornice di piazza Mottino. Nel tardo pomeriggio di oggi, alle 18.30, l’ammiraglio Roberto Camerini, delegato per la Regione Liguria della Lega Navale Italiana, accompagnerà i presenti in un viaggio alla scoperta delle ‘Storie di mare: sirene e polene’. "Sarà – spiega l’ammiraglio Roberto Camerini – un racconto di mare che permetterà di conoscere da vicino le figure mitologiche più longeve della storia: le Sirene. Prima incantatrici per voce, quindi seduttrici per bellezza ci accompagneranno, attraverso gli occhi delle Polene, a vedere quello che ai Marinai è vietato: il maturare del destino". La rassegna lericina sta riscuotendo un buon successo di pubblico: previsti ad agosto e a settembre anche due incontri con laboratori per ragazzi.