Storia, innovazione e sostenibilità

Il Canale Lunense è un luogo pieno di storia e innovazione, che ci racconta di un passato legato al territorio e di un presente che guarda al futuro con l’energia rinnovabile. Da molti anni, il Lunense produce energia idroelettrica, sfruttando il movimento dell’acqua per generare elettricità in modo pulito. Sono ormai tanti anni che il Consorzio si impegna per proteggere l’ambiente, e questa caratteristica oggi si rinnova in un progetto ambizioso.

Tra le nuove idee c’è quella di installare pannelli flottanti sui bacini d’acqua. Questi pannelli, che saranno collocati anche sui tetti dei capannoni, permetteranno di produrre energia senza occupare il terreno, fondamentale per le coltivazioni. In questo modo, il Canale Lunense continua a rispettare la natura, lasciando intatti gli spazi utili all’agricoltura e garantendo un uso sostenibile del territorio.

Il Canale Lunense ha da sempre a cuore il rispetto del territorio. Da tempo produce energia idroelettrica e oggi, grazie ai pannelli solari flottanti, potrà usare anche l’energia del sole, continuando a lavorare nel pieno rispetto dell’ambiente. Il progetto del Consorzio ci fa capire quanto sia importante proteggere il nostro territorio, usando l’energia in modo intelligente e sostenibile.

Quella che abbiamo potuto apprendere durante la nostra visita al Consorzio del Canale Lunense è una lezione davvero preziosa per tutti, perché così impariamo a prenderci cura del mondo in cui viviamo con amore e senso di responsabilità.