Storia di successo di William Naraine

Nuovo appuntamento con ‘Storie di successo’, la rassegna organizzata da Stay Tuned al Pin, che vedrà come ospite stasera, alle 19.30, William Naraine dei Double You. Il cantante fa parte del

gruppo che, insieme al musicista Franco Amato e ai due dj Andrea De Antoni e Riccardo Bronzi (che lascerà il gruppo al termine delle registrazioni del singolo), fece uscire nel 1992 ‘Please Don’t Go’(anche hit a ‘Non è la Rai’), con la produzione artistica di Roberto Zanetti (cantante noto con lo pseudonimo di Savage, famoso durante gli anni ‘80). Con quel brano, i tre dei Double You iniziano una tournée che li porterà a girare mezza Europa: tre milioni di copie vendute per la cover di un successo di KC and the Sunshine Band del 1980, con dischi d’oro e di platino in diverse nazioni. L’exploit mondiale arriva con l’uscita del secondo singolo ‘We All Need Love’ pochi mesi dopo, con l’omonimo album che contiene anche ‘Who’s Fooling Who’ e ‘With Or Without You’ facendo diventare, in quel momento, i Double You, il gruppo di musica dance più famoso del momento, ospite nei programmi televisivi di tutto il mondo. Da lì grandi successi e fasi che Naraine racconterà stasera al pubblico.