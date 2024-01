Stop alle Euro4. Filo diretto con l’assessore

Idubbi sono ancora tanti. L’entrata in vigore dell’ordinanza che vieta ai mezzi Euro4 il transito nel centro storico sta causando confusione e interrogativi. Per aiutare i cittadini a districarsi tra divieti e deroghe, La Nazione ha deciso di organizzare un “filo diretto“ che vedrà protagonista l’assessore alla Mobilità del Comune della Spezia, Kristopher Casati. L’appuntamento è per martedì 9 gennaio dalle 11 alle 12: un’ora durante la quale i cittadini potranno sottoporre all’assessore i propri quesiti e chiarire i propri dubbi, contattando telefonicamente la nostra redazione allo 0187.757111, oppure inviando una e-mail all’indirizzo [email protected].