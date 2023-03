Stop ai mezzi pesanti sul ponte Cà di Vara

A destare preoccupazione è stata una valutazione di sicurezza commissionata a fine febbraio dalla Provincia, i cui esiti avevano fatto emergere la "necessità di interventi di rinforzo" sull’infrastruttura. Risultato? Sul ponte Ca’ di Vara, sulla provinciale 566 nel Comune di Sesta Godano, l’ente di via Veneto ha deciso di regolare il transito, vietandolo ai mezzi di massa superiore alle 26 tonnellate in attesa dei lavori. "In attesa dell’esecuzione degli interventi, si rende necessario adottare provvedimenti precauzionali di limitazione di esercizio" si legge nell’ordinanza vergata ieri dal settore viabilità della Provincia, con l’ente che sottolinea come "nell’ambito del programma di verifica e monitoraggio delle infrastrutture stradali spezzine, in particolare riguardo la condizione dei ponti, è stato eseguito un rilievo tecnico relativo al ponte Ca’ di Vara, che ha richiesto l’adozione di un provvedimento temporaneo e straordinario di variazione dei criteri di esercizio. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione, quale intervento precauzionale è stato disposto l’istituzione del divieto di transito per i veicoli di massa a pieno carico superiore alle 26 tonnellate – fa sapere la Provincia –. Il servizio strade della Provincia ha già programmato l’avvio di un piano di manutenzione straordinaria dell’infrastruttura, secondo gli standard di intervento in corso d’opera per la messa in sicurezza della rete stradale spezzina, inserendo lo stesso intervento tra le opere prioritarie in corso di definizione tecnica". La lunga opera di manutenzione e messa in sicurezza sta portando la Provincia a intervenire su svariati ponti in Val di Vara.