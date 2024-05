Stop ai figuranti sui carri. Malcontento sulla sfilata

La decisione sta già facendo discutere. Per quest’anno, sui carri allestiti dalle borgate per la storica sfilata del venerdì, non potrà salire nessuno. Questione di sicurezza e di certificazioni, che hanno spinto le borgate nell’ultima assemblea a ratificare una decisione che tuttavia, proprio in alcune delle anime marinare del golfo, ha creato un po’ di malcontento. Alla base della decisione, l’impossibilità da parte di diverse borgate di ottenere le attestazioni necessarie a garantire la sicurezza dei carri allegorici in corso di allestimento. Secondo quanto previsto dall’articolo 141 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, la sicurezza del carro e la rispondenza alle regole tecniche di sicurezza deve essere attestata da una relazione a firma di un tecnico esperto. Alcune associazioni marinare non riuscirebbero a ottenere le certificazioni necessarie per far sì che sui propri carri possano salire i figuranti, e così si è deciso, almeno per quest’anno, che tutte le borgate sfilino per le vie del centro cittadino senza persone sui colorati carretti. Una scelta che, per alcune borgate, sarebbe penalizzante per la stessa sfilata, in quanto andrebbe a privare la kermesse di quello spettacolo popolare tanto ricercato da chi, il venerdì sera, si posiziona lungo l’itinerario che collega piazza Brin a piazza Europa proprio per vedere il passaggio dei carri delle borgate. La sfilata è in programma venerdì 2 agosto: in queste settimane le borgate sono entrate nel vivo della preparazione dei carri e dell’abbigliamento con i quali vestire i figuranti.

Matteo Marcello