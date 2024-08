Stop agli alcolici e ai petardi. Arriva l’ordinanza del prefetto

Il Palio del Golfo porterà con sé, come di consueto, tutta una serie di restrizioni legate alla necessità di garantire la sicurezza e l’ordine pubblico in un palcoscenico da sempre partecipato e vivace come quello di Passeggiata Morin. Nei giorni scorsi, il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica ha tracciato le linee che hanno poi portato il prefetto Maria Luisa Inversini a stabilire, anche per quest’anno, i divieti in occasione delle gare di domenica. Nel dettaglio, sarà vietato vendere per l’asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e altre bevande in contenitori di vetro o metallo dalle 16 di domenica 4 agosto alle 2 di lunedì 5 agosto, nell’area che si estende da viale Italia –nel tratto compreso tra via Aldo Moro e via Tommaso Campanella –, Banchina Revel, Passeggiata Morin, largo Fiorillo, Molo Italia, Porto Mirabello (compresa via Moro) e Calata Paita, quest’ultima nella parte aperta al pubblico, compreso il viale di accesso.

Sempre nel medesimo arco temporale, gli spettatori non potranno detenere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed altre bevande in contenitori di vetro o metallo, qualora destinate al consumo sul posto. Il Prefetto ha ribadito in modo espresso nel provvedimento che, a maggior ragione, tale divieto si estende anche ai minori di anni 18, ad integrazione della normativa che già prevede il divieto di somministrazione e vendita di alcool ai minorenni. Analogo divieto riguarda il porto e l’introduzione di botti e petardi di ogni genere durante la competizione sportiva. Nelle altre aree cittadine restano, comunque, in vigore le disposizioni contenute

nell’ordinanza del sindaco del Comune della Spezia dell’8 luglio scorso, diretta al contrasto dell’abuso di alcool, nonché alla dispersione di contenitori di vetro e metallo. Tante anche le modifiche alla viabilità per consentire lo svolgimento della sfilata, della manifestazione remiera e dello spettacolo pirotecnico. Dalle 20:30 del 4 agosto alle 1 del 5 non sarà consentita la possibilità di sosta alle autovetture in via XXIV Maggio, nel tratto compreso tra Via XX Settembre e Via Crispi, lato mare sulle corsie degli autobus. Da ieri mattina e fino alle 10 del 5 agosto, i detentori di pass residenti zone C -B - D potranno sostare in tutte le aree adibite a parcheggio a tariffa, in deroga al pagamento.