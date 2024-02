"Stop a tutte le guerre". Corteo per la pace della Rete spezzina

"Fermiamo la criminale follia di tutte le guerre, la corsa al riarmo, la distruzione del pianeta". Con questo slogan, la Rete spezzina pace e disarmo ha organizzato ieri pomeriggio in città un corteo per la pace con la richiesta del cessate il fuoco in Ucraina e in Palestina. Il raduno dei manifestanti, circa duecento, con le loro bandiere arcobaleno, in piazza Garibaldi (nella foto) dove è stato esposto uno striscione con la scritta ’Stop al genocidio’. Sia in piazza Garibaldi che nelle tappe del percorso concluso in piazza Mentana, sono intervenuti i rappresentanti delle associazioni partecipanti per illustrare i punti del documento nazionale nel 2° anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina. La Rete spezzina pace e disarmo raduna 29 sigle associative e ha come portavoce Giorgio Pagano, Mariella Ratti e Giancarlo Saccani.